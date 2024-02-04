Снижение цен на российский газ в феврале ожидает Молдавия Ирэн ОрлонскаяСтало известно, что закупочная цена на газ для Молдавии у компании «Газпром» в феврале, согласно сообщению главы компании «Молдовагаз» Вадима Чебана, предварительно составит около 354 долларов за тысячу кубометров.