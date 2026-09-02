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Царьград

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Аксененко предупредил русских об удорожании аренды осенью

Аксененко предупредил русских об удорожании аренды осенью

Александр Аксененко, зампред комитета Госдумы по строительству, предупредил русских о невыгоде долгосрочной аренды квартир в конце лета и начале осени.

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