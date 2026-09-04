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Политнавигатор

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У нашей машины одна передача: только вперёд до ликвидации Украины – экс-советник Шойгу

У нашей машины одна передача: только вперёд до ликвидации Украины – экс-советник Шойгу

Россия не может позволит себе отступить назад в конфликте на Украине, который должен закончиться полной ликвидацией этой прокси-силы Запада.

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