В Петербурге ожидаются ливни и грозы

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в субботу, 27 июля Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу сообщает, что по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 27 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни и грозы.