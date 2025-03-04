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Усыпление бездомных животных легализовано в 17 регионах России

Усыпление бездомных животных легализовано в 17 регионах России

В 17 регионах России легализована эвтаназия бездомных животных, пишет РБК.По данным издания, подобные законы уже действуют в 15 субъектах.

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Комментарии
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Оксана Дергач
Давно пора начать избавляться от бездомных животных. Это всего лишь животные - подвижные, и более ничего. Они не имеют Духа внутри себя, только программу поведения и привязанности(подчинения). Если программа дала сбой, то такое животное становится крайне опасным! И ещё, людей давно пора признать биологическими ИИ. Это очень многое в их поведении объяснит, в частности, всю эту &quot;зелёную&quot; глупость в их головах.... Всех этих &quot;зоозащитников&quot;, лечить пора от их панических атак....Не на жалость надо смотреть, а на целесообразность...
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