В 17 регионах России легализована эвтаназия бездомных животных, пишет РБК.По данным издания, подобные законы уже действуют в 15 субъектах.
Усыпление бездомных животных легализовано в 17 регионах России
Комментарии
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Оксана Дергач
Давно пора начать избавляться от бездомных животных. Это всего лишь животные - подвижные, и более ничего. Они не имеют Духа внутри себя, только программу поведения и привязанности(подчинения). Если программа дала сбой, то такое животное становится крайне опасным! И ещё, людей давно пора признать биологическими ИИ. Это очень многое в их поведении объяснит, в частности, всю эту "зелёную" глупость в их головах.... Всех этих "зоозащитников", лечить пора от их панических атак....Не на жалость надо смотреть, а на целесообразность...
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