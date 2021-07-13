Туристов из Великобритании, привитых вакциной AstraZeneca не пустили на Мальту

Семейную пару туристов из Великобритании, купивших билеты из Манчестера в Валетту, столицу Мальты, не пустили на рейс из-за того, что они оказались привиты Covishield, индийской копией вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает The Telegraph.
Семейную пару туристов из Великобритании, купивших билеты из Манчестера в Валетту, столицу Мальты, не пустили на рейс из-за того, что они оказались привиты Covishield, индийской копией вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает The Telegraph.
Свежие комментарии