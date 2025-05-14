Россия не чувствует себя разочарованной без Евровидения, заявил член Комитета ГД по ох.Россия не чувствует себя разочарованной без «Евровидения», заявил член Комитета ГД по охране здоровья, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев.
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