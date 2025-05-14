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Хамзаев: Россия не чувствует себя разочарованной без «Евровидения»

Хамзаев: Россия не чувствует себя разочарованной без «Евровидения»

Россия не чувствует себя разочарованной без Евровидения, заявил член Комитета ГД по ох.Россия не чувствует себя разочарованной без «Евровидения», заявил член Комитета ГД по охране здоровья, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев.

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