Трамп: США и Украина обсуждают передачу лицензии на устаревшие ракеты Patriot

Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву лицензии на производство устаревших вариантов зенитных ракет для комплексов Patriot, заявил президент США Дональд Трамп.
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