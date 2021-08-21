Рассказываю почему считаю, что бизнес в интернет - это лучший бизнес

Чтобы вы могли реально оценить преимущества ведения бизнеса в интернет, ниже я привожу сравнения бизнеса по продаже товаров из Китая, и бизнеса в интернете (продажа цифровых товаров или услуг): Бизнес с Китаем (товарка) Нужно регулярно выделять средства на закупку товара Нужен офис и склад, трата времени и денег на транспорт Нужно иметь дела с таможней Доставка товара по почте или курьером Возможные неполадки товара (брак, поломки при транспортировке) Минимальная автоматизация процесса рекламы-продажи-доставки Вы привязаны к офису, городу и стране.