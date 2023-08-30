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Рубиалес из-за отстранения от футбола лишился 3-месячной зарплаты в RFEF и УЕФА, 9000 евро для аренды жилья, служебной машины и гаджетов

Рубиалес из-за отстранения от футбола лишился 3-месячной зарплаты в RFEF и УЕФА, 9000 евро для аренды жилья, служебной машины и гаджетов

Ранее ФИФА отлучила главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней за поцелуй с испанской футболисткой Дженнифер Эрмосо.

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