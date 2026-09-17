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Авторадио

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Маркетплейсы станут единым окном для претензий покупателей

С 1 октября покупателям станет проще решать споры с продавцами на маркетплейсах. Как пишет РБК, при обнаружении дефекта претензию можно будет направить прямо через площадку.

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