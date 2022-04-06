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Экс-премьер Украины Азаров считает, что Зеленский «хоронит Украину в долговой яме»

Экс-премьер Украины Азаров считает, что Зеленский «хоронит Украину в долговой яме»

Не все средства, которые Запад выделяет сейчас Киеву, предоставляются безвозмездно. Соглашаясь на такую помощь, президент страны Владимир Зеленский «хоронит Украину в долговой яме», считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

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