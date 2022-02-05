Аргументы недели

97 571 подписчик

В Челябинской области все больше школьников заболевает ковидом

В Челябинской области все больше школьников заболевает ковидом

За прошедшие сутки вновь зарегистрирован большой скачок. Лежим всей семьей, болеем, дети омикрон из школы принесли, - рассказывает челябинка Ольга.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх