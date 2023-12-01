Токен Moons от Reddit делает решительный шаг вперед

События на рынке криптовалют продолжают привлекать внимание многих инвесторов. Соответственно администраторы канала r/cryptocurrency популярной платформы социальных сетей Reddit объявила, что они отказались от административного права собственности на контракт связанный с Moons, валютой известной как криптовалюта сабреддита.
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