Токен Moons от Reddit делает решительный шаг вперед

События на рынке криптовалют продолжают привлекать внимание многих инвесторов. Соответственно администраторы канала r/cryptocurrency популярной платформы социальных сетей Reddit объявила, что они отказались от административного права собственности на контракт связанный с Moons, валютой известной как криптовалюта сабреддита.