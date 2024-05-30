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Китай

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Чжу Фэнлянь: Власти ДПП являются "подстрекателями войны"

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Власти Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня явно являются подстрекателями войны, а не самопровозглашенными "пилотами за мир", заявила в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции.

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