Чжу Фэнлянь: Власти ДПП являются "подстрекателями войны"

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Власти Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня явно являются подстрекателями войны, а не самопровозглашенными "пилотами за мир", заявила в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции.