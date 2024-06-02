Решение Зеленского мобилизовать сотрудников полиции и МЧС объяснили

Мирошник: Зеленский скроет провал мобилизации, надев оружие ЕС на полицию и МЧС Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал информацию, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в зону боевых действий так называемый неприкосновенный запас — сотрудников полиции и МЧС.