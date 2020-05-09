Доброго Вам Утра!

Мой дед, Кузьма Устинович Козлюк - по трём ранениям он был переведён в сапёрные войска, участвовал в наведении переправы через Сиваш, закончил войну в 20-х числах июля 45-го в болотах Прибалтики - выбивали из укрепрайона засевших там эсэсовцев.