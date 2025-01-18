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Картаполов и Луговой обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру по поводу Чубайса

Картаполов и Луговой обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру по поводу Чубайса

Депутаты Государственной Думы генерал-полковник Андрей Картаполов (председатель Комитета ГД по обороне, бывший заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооружённых Сил, экс-командующий российской группировкой войск в Сирии) и Андрей Луговой (первый заместитель председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, заместитель председателя Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, экс-сотрудник спецслужб) обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить деятельность беглого Анатолия Чубайса на наличие преступлений.

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