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Десмонд Бэйн спровоцировал потерю у Диллона Брукса, но получил технический за трешток

Десмонд Бэйн спровоцировал потерю у Диллона Брукса, но получил технический за трешток

Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс в пятницу сыграл против своей бывшей команды «Мемфиса» на ее арене. В одном из эпизодов защитник «Гризлис» Десмонд Бэйн спровоцировал потерю у Брукса и сразу стал что-то говорить бывшему одноклубнику.

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