Последняя помощь от США: что успеет получить Украина до прихода Трампа

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. Администрация президента США Джо Байдена старается как можно быстрее направить более шести миллиардов долларов помощи Украине на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
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