Губернатор Паслер меняет порядки в свердловском правительстве: это больше не «закрытый клуб»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер с первых дней начал менять правила во власти. Теперь заседания правительства будут проходить в другое время, а участвовать в нем будут не только заместители Паслера, министры, главы департаментов, но и мэры.
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