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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов о разговорах с командой в матче с Фери: «Иногда голова закипала, и я нес какой-то несуразный бред. Извиняюсь за мой французский»

Карен Хачанов поделился эмоциями после победы над Артуром Фери во втором круге «Мастерса» в Шанхае – 7:6(6), 6:7(5), 7:6(2).

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