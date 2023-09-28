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Аргументы и Факты

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Американский комик Роб Шнайдер высмеял страны Запада, процитировав Путина

Американский комик Роб Шнайдер высмеял страны Запада, процитировав Путина

Американский комик и актер Роб Шнайдер раскритиковал чиновников Канады за чествование эсэсовца в парламенте страны, а также высказался о плачевном состонии, в котором сейчас находится культура многих стран Запада.

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