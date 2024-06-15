Песков: У Киева есть шанс рассмотреть мирную инициативу Путина и остановить войну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у киевского режима, который он считает нелегитимным, есть реальная возможность рассмотреть мирную инициативу его коллеги Владимира Путина и таким образом остановить войну на востоке Украины.
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