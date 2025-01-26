Роман Ротенберг пришел с будильником на пресс-конференцию после матча СКА против «Салават-Юлаева»

Он принес его в подарок журналисту за негативную статью Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию, которая состоялась после матча СКА с командой «Салават Юлаев».
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