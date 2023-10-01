В южной Эстонии приступили к строительству военного объекта НАТО

Краеугольный камень на месте строительства комплекса размещения военного контингента НАТО в эстонском городе Выру заложили представители центра оборонных инвестиций, сил обороны и строительной фирмы Mapri Ehitus 30 сентября, сообщает ERR.
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