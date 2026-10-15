Перу: один человек был убит перед строительной площадкой возле пожарной части Гарибальди на Авенида Ла Марина, район Ла Перла, провинция Кальяо, столичный округ Лимы, по состоянию на полдень в результате стрельбы.
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