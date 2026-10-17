Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подтвердил информацию о том, что менее 1,5 тысячи военных стран Североатлантического альянса (НАТО) в ноябре отработают в Польше сценарий развертывания европейских сил на Украине после возможного прекращения огня.