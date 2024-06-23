При атаке ВСУ на Севастополь ранения получили 124 человека, среди них 27 детей

Помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека.
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