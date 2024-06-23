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При атаке ВСУ на Севастополь ранения получили 124 человека, среди них 27 детей

При атаке ВСУ на Севастополь ранения получили 124 человека, среди них 27 детей

Помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека.

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Игорь Васиков
Не ВСУ, а США!
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