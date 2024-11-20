Посольство в США на Украине сегодня будет закрыто из-за ожидания «значительной воздушной атаки» Американское посольство в Киеве сегодня будет закрыто в связи с ожиданием «значительной воздушной атаки».
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Посольство в США на Украине сегодня будет закрыто из-за ожидания «значительной воздушной атаки» Американское посольство в Киеве сегодня будет закрыто в связи с ожиданием «значительной воздушной атаки».
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