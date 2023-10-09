Красноярец делится фотографиями своего рыжего кота

Читатели часто винят нас в том, что от наших новостей кровь стынет в жилах — сплошной негатив. В прошлый понедельник мы попросили поделиться вас хорошими новостями, которые произошли в вашей жизни за последнее время.
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