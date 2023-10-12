В бундестаге хотят предложить награждать за информацию о подрывах СП

Партия «Альтернатива для Германии» хочет предложить правительству ФРГ выделить средства для вознаграждения за информацию, способную помочь в расследовании причин диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
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