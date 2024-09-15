Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии РФ

Басманный суд Москвы продлил арест руководителям АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию суда.