Милонов заявил, что Пугачева не хочет получать статус иноагента

Natalia Ivanova

"Алла Пугачева использует все доступные ресурсы, чтобы избежать получения статуса иноагента"- да как так то ? Обосрала Россию, обосрала всё население России , а статус иноагента не хочет. Да вы какого чёрта спрашиваете у этой старушенции чего она хочет.? А слабо ещё и её главному воздыхателю Пескову, облизывающему пакли у старухи, вручить статус иноагента. Этот скоморох прикремлёвский давно заслужил своими высказываниями в защиту подонков ( испуганных патриотов).