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Милонов заявил, что Пугачева не хочет получать статус иноагента

Милонов заявил, что Пугачева не хочет получать статус иноагента

Алла Пугачева использует все доступные ресурсы, чтобы избежать получения статуса иноагента, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
&quot;Алла Пугачева использует все доступные ресурсы, чтобы избежать получения статуса иноагента&quot;- да как так то ? Обосрала Россию, обосрала всё население России , а статус иноагента не хочет. Да вы какого чёрта спрашиваете у этой старушенции чего она хочет.? А слабо ещё и её главному воздыхателю Пескову, облизывающему пакли у старухи, вручить статус иноагента. Этот скоморох прикремлёвский давно заслужил своими высказываниями в защиту подонков ( испуганных патриотов).
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