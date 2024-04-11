Алла Пугачева использует все доступные ресурсы, чтобы избежать получения статуса иноагента, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Милонов заявил, что Пугачева не хочет получать статус иноагента
Комментарии
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Natalia Ivanova
"Алла Пугачева использует все доступные ресурсы, чтобы избежать получения статуса иноагента"- да как так то ? Обосрала Россию, обосрала всё население России , а статус иноагента не хочет. Да вы какого чёрта спрашиваете у этой старушенции чего она хочет.? А слабо ещё и её главному воздыхателю Пескову, облизывающему пакли у старухи, вручить статус иноагента. Этот скоморох прикремлёвский давно заслужил своими высказываниями в защиту подонков ( испуганных патриотов).
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