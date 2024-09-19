Ну всё, начинается поход коллективного Запада против России. Впрочем, он идёт давно, но пока неофициально.
Держись, Россия, Габриэлюс Ландсбергис идёт на Россию и зовёт союзников
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не помню, в каком фильме герой сказал: - " Мал клоп, да вонюч". Так это про таких клопов, как этот Гаврила Ландсбергис.
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9 час.
Владимир Алтайцев
Когда надо, тогда и начнёт.И не нам советовать ему.
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9 час.
ВВ
Владимир Витковский
Так этого понять хрюкасу помойникасу не дает природная тупость от опороса, опорос был бракованным, от дебильного свина...
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1 час.
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