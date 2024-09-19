Держись, Россия, Габриэлюс Ландсбергис идёт на Россию и зовёт союзников

Владимир Алтайцев Не помню, в каком фильме герой сказал: - " Мал клоп, да вонюч". Так это про таких клопов, как этот Гаврила Ландсбергис.

Владимир Алтайцев Когда надо, тогда и начнёт.И не нам советовать ему.