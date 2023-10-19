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СССР-Россия

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Европа потребовала, чтобы Путин ушёл. Чем ответил Путин

Европа потребовала, чтобы Путин ушёл. Чем ответил Путин

13 октября Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом считать Владимира Путина нелегитимным, если он будет избран на пост Президента России в 2024 году.

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Комментарии
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Владимир Морж
А если наша Дума примет заявление, что ПАСЕ нелигитимна и никакие её &quot;постановления&quot; незаконны. Что делать, если они продолжат свою &quot;деятельность&quot;?
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3 час.
Надежда
Даже в мифологии Европа описана этакой любовницей-приживалкой, когда Зевс, превратившись в Тельца, похитил юную Европу, поселил ее на острове, где она родила ему троих сыновей. А затем она вышла замуж за пожилого критского царя, который и воспитал всех ее сыновей. Вот и сегодняшняя Европа напоминает своим поведением ту, из мифологии. Ее &quot;похитила&quot; Америка, пообещав &quot;жениться&quot;. Но обманула, разорив и отобрав все, что могла и послала на... &quot;небо за звездочкой&quot;) Но эта Европа почему-то решила, что если она не может ответить тому, кто ее подмял под себя, значит, можно попытаться важно надуть щечки и грозно сдвинуть бровки в сторону России и выдала просто несусветную глупость, заявив, что мы не должны снова выбрать Путина своим президентом!))🤔)
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1 час.

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