Европа потребовала, чтобы Путин ушёл. Чем ответил Путин

Надежда

Даже в мифологии Европа описана этакой любовницей-приживалкой, когда Зевс, превратившись в Тельца, похитил юную Европу, поселил ее на острове, где она родила ему троих сыновей. А затем она вышла замуж за пожилого критского царя, который и воспитал всех ее сыновей. Вот и сегодняшняя Европа напоминает своим поведением ту, из мифологии. Ее "похитила" Америка, пообещав "жениться". Но обманула, разорив и отобрав все, что могла и послала на... "небо за звездочкой") Но эта Европа почему-то решила, что если она не может ответить тому, кто ее подмял под себя, значит, можно попытаться важно надуть щечки и грозно сдвинуть бровки в сторону России и выдала просто несусветную глупость, заявив, что мы не должны снова выбрать Путина своим президентом!))🤔)