В отделе маркетинга хотели, чтобы Fallout 1 была не пошаговой игрой, “как Diablo”, но передумали, когда узнали о ценеВ новом видеоролике на своем канале ветеран ролевых игр и руководитель разработки Fallout 1 Тим Кейн поделился историей о том, как маркетинговый отдел Interplay уговаривал Кейна переделать Fallout так, чтобы он был больше похож на… источник#Fallout.