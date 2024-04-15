Сражен «Булатом»: ИИ поможет обнаружить вражеские беспилотники

К серийному производству готовится новая версия детектора дронов «Булат», выяснили «Известия». В нее интегрирован искусственный интеллект, который обучили сканированию более 150 уникальных частотных сигнатур различных БПЛА, рассказали разработчики «Булата» — команда волонтеров 3mx.
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