Электробусы вышли на маршрут Т43 в Войковском районе

17.04.2024 15 новых электробусов начали курсировать на маршруте Т43. Он проходит по территории шести районов севера и северо-запада столицы — от МКАД по Ленинградскому шоссе до Хорошево-Мневников, соединяя 12 станций метро, Московского центрального кольца и второго Московского центрального диаметра.