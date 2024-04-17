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Районная неделя

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Электробусы вышли на маршрут Т43 в Войковском районе

17.04.2024 15 новых электробусов начали курсировать на маршруте Т43. Он проходит по территории шести районов севера и северо-запада столицы — от МКАД по Ленинградскому шоссе до Хорошево-Мневников, соединяя 12 станций метро, Московского центрального кольца и второго Московского центрального диаметра.

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