Водитель иномарки сбил в Ангарске мужчину с годовалым ребенком на руках

Вечером 19 апреля 57-летний водитель «Хонда Фрид» позвонил в полицию и сообщил, что на пешеходном переходе в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Социалистической он сбил мужчину с ребенком, сообщили в ГУ МВД по региону.
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