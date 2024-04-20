Водитель иномарки сбил в Ангарске мужчину с годовалым ребенком на руках

Вечером 19 апреля 57-летний водитель «Хонда Фрид» позвонил в полицию и сообщил, что на пешеходном переходе в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Социалистической он сбил мужчину с ребенком, сообщили в ГУ МВД по региону.