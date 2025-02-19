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Дипломатический вальс: кто кого переиграл в Эр-Рияде? (Немного стеба на злобу дня. Но факты верны)

Дипломатический вальс: кто кого переиграл в Эр-Рияде? (Немного стеба на злобу дня. Но факты верны)

Переговоры, прошедшие 18 февраля 2025 года в солнечном Эр-Рияде, войдут в историю как великий дипломатический балет, в котором одна сторона заявляла о «конструктивности», а другая — о «необходимости компромиссов».

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Комментарии
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ВераВерная
Ну, можно сказать, цель достигнута - главное, создать иллюзию, что на переговорах действительно что-то решается...А анекдот понравился)))
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16 час.
М
Мария
Так это и делается!
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15 час.
Jurij Najdenov
Что касается ежели, то абсолютно буквально!😉
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12 час.
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