В Челябинской области выявлен рост фиктивных поставок через границу

Сотрудники Челябинской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ и Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора за январь 2025 года зафиксировали 95 случаев фиктивных поставок продукции через российско-казахстанскую границу, рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии