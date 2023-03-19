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«Русских уже ничто не остановит»: В США предрекли судьбу ВСУ после «бахмутского котла»

«Русских уже ничто не остановит»: В США предрекли судьбу ВСУ после «бахмутского котла»

Бывший разведчик армии США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру предрёк судьбу ВСУ после «бахмутского котла», который станет началом военной катастрофы для сил киевского режима.

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