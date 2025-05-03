Майские в Охта Молле — время делать мир лучше!

Организованы экологические активности для всей семьи Торгово-развлекательный комплекс «Охта Молл» приглашает жителей города на Эко-фест, где можно будет покрутить педали ради экологии, вместе выращивать мини-огороды, мастерить игрушки из переработанных материалов и посетить выездной музей рециклинга.
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