Смоленщине выделят дополнительные средства на сферу здравоохранения

Средства выделены в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом», который разработан по поручению Владимира Путина Смоленской области дополнительно выделили более 77 миллионов на лечение пациентов с сахарным диабетом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии