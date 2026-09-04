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RT Russia

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Депутат Чаплин: при просрочке замены счётчика плата за электричество снижается

Депутат Чаплин: при просрочке замены счётчика плата за электричество снижается

Если организация вовремя не заменила электросчётчик, потребитель вправе потребовать снижения платы. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).

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