Из трубы Сикстинской капеллы пошёл чёрный дым, кардиналы не избрали папу

Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане днём 8 мая пошёл чёрный дым. / Источник: © Lavinia Fontana/Global Look PressСигнал обозначает, что и в нынешнем (втором) туре голосования кардиналы не избрали нового главу католической церкви.
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