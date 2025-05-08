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Из трубы Сикстинской капеллы пошёл чёрный дым, кардиналы не избрали папу

Из трубы Сикстинской капеллы пошёл чёрный дым, кардиналы не избрали папу

Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане днём 8 мая пошёл чёрный дым. / Источник: © Lavinia Fontana/Global Look PressСигнал обозначает, что и в нынешнем (втором) туре голосования кардиналы не избрали нового главу католической церкви.

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