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FiNE NEWS

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Дочь российского дипломата предстанет перед судом по обвинению в расправе над матерью и братьями

В московском суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении Валерии Белецкой, дочери российского дипломата Виктора Белецкого, и ее мужа Александра.

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