Режим «черного неба» объявили в Новосибирске

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 18 октября. По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с вечера 14 октября до 10:00 дня 18 октября будут неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере первой степени опасности.