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Сохранение Канселу – одна из главных целей «Барсы» на лето. Еще хотят подписать опорника

Сохранение Канселу – одна из главных целей «Барсы» на лето. Еще хотят подписать опорника

Как пишет Mundo Deportivo, максимум «Барселоны» зимой – это уже оформленный переход Витора Роке. Чрезмерных усилий на трансферном рынке клуб прикладывать не будет.

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